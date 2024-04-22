Актеры оригинальной «Ведьмы из Блэр» требуют от студии честных выплат и участия в ребуте

Актеры «Ведьмы из Блэр» потребовали от студии Lionsgate честных выплат за участие в картине. Они составили открытое письмо к компании с призывом также принять их в качестве консультантов для будущих ребутов и организовать премию для молодых постановщиков.
Письмо в своем фейсбуке* опубликовал Джошуа Леонард, его также подписали Майкл Уильямс и Раи Хэнс (она же Хезер Донахью), а ещё команда режиссеров и продюсеров фильма.
В тексте актеры требуют выплатить честный гонорар и роялти, «равные той сумме, которую бы мы могли получить через Гильдию актеров». Этот пункт они объясняют тем, что во время съемок в 1999 году не могли себе позволить полноценной консультации адвоката или объединения.
Кроме этого, они хотят оказать «значимые консультации по любому будущему перезапуску, сиквелу, приквелу, игрушкам, видеоиграм, аттракционам и т. д.», в которых используются их имена или образы. В их число попадает грядущий ребут «Ведьмы из Блэр», которым занимается режиссер Джейсон Блюм.
«Наш фильм уже дважды перезагружался, и оба раза были разочарованием с точки зрения фанатов, кассовых сборов и критиков. Ни один из этих фильмов не был снят при значительном творческом участии оригинальной команды. Как знатоки, создавшие „Ведьму из Блэр“ и уже 25 лет поддерживающие связь с фанатами, мы — ваше самое лучшее, но до сих пор неиспользованное секретное оружие!», — подчеркивают актеры.
Ещё они просят Lionsgate организовать грант «Ведьмы из Блэр» и предлагают студии ежегодно перечислять сумму в 60 тыс. долларов (бюджет оригинального фильма) молодым режиссерам в помощь работе над новыми фильмами.
«Ведьма из Блэр» произвела фурор в 1999 году. Картина от малоизвестных постановщиков с необычно маленьким бюджетом собрала в мировом прокате 248 млн долларов. Фильм также стал прообразом для хоррора в жанре «найденной записи».
В соцсетях Леонард писал, что узнал об очередном ребуте франшизы случайно, когда кто‑то поздравил его с выходом нового фильма. Актер отметил, что после релиза оригинальной картины ему и коллегам выплатили по 300 тыс. долларов в качестве выкупа долей от прав, после чего они не увидели ни цента роялти.
«Уже 25 лет мы переживаем неуважение со стороны людей, которые прикарманили львиную долю прибыли от нашей работы. Это подло и бессовестно», — подчеркивал он.
«Мы подписывали контракты, когда были детьми, без какой‑либо юридической или профсоюзной поддержки. Нам было нелегко зарабатывать искусством, и тот факт, что нам не нужно было беспокоиться о еде/аренде на какое‑то время, был такой большой победой, о которой никто из нас не мог и мечтать», — вспоминает актер.
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