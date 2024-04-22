Актеры оригинальной «Ведьмы из Блэр» требуют от студии честных выплат и участия в ребуте

«Наш фильм уже дважды перезагружался, и оба раза были разочарованием с точки зрения фанатов, кассовых сборов и критиков. Ни один из этих фильмов не был снят при значительном творческом участии оригинальной команды. Как знатоки, создавшие „Ведьму из Блэр“ и уже 25 лет поддерживающие связь с фанатами, мы — ваше самое лучшее, но до сих пор неиспользованное секретное оружие!», — подчеркивают актеры.