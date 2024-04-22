В Карачаево-Черкессии застрелили двух полицейских. Преступник скрылся с табельным оружием

Двое полицейских погибли, один получил ранение в результате обстрела наряда патрульно-постовой службы в Карачаево-Черкесии, сообщает ТАСС со ссылкой на СК. Возбуждено уголовное дело.
По данным ведомства, неизвестный открыл огонь по полицейским, а затем забрал их табельное оружие и боеприпасы к нему и скрылся. От полученных ранений двое пострадавших — лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин — скончались на месте, третий госпитализирован в тяжелом состоянии.
Как пишет Baza, нападавших было несколько, похитили они пистолеты и один автомат. Телеграм-канал опубликовал фото двух подозреваемых — Марата Бытдаева и Руслана Семенова, которые могли скрыться на серебристой «гранте» или белой «приоре». Их разыскивают, но причастность мужчин к преступлению не подтверждена.
Уголовное дело возбуждено по трем статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов.