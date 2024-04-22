В Карачаево-Черкессии застрелили двух полицейских. Преступник скрылся с табельным оружием

Как пишет Baza, нападавших было несколько, похитили они пистолеты и один автомат. Телеграм-канал опубликовал фото двух подозреваемых — Марата Бытдаева и Руслана Семенова, которые могли скрыться на серебристой «гранте» или белой «приоре». Их разыскивают, но причастность мужчин к преступлению не подтверждена.