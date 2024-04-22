«Венома 3» перенесли из‑за президентских выборов в США

«[Последняя неделя перед выборами] будет очень тихой в плане новых релизов. Вы потонете в шумихе [вокруг них], и люди не обратят на вас внимание. Тем, кто что‑то выпускает в неделю выборов, удачи. Будет трудно пробиться», — объясняет глава одной из голливудских студий.