«Венома 3» перенесли из‑за президентских выборов в США

Sony Pictures передвинула релиз «Венома 3» с ноября на октябрь. По информации Variety, такое решение приняли из‑за выборов президента США.
Изначально завершение трилогии об инопланетном паразите в теле Эдди Брока должно было выйти 8 ноября, через три дня после голосования. Однако студия решила перенести премьеру в кинотеатрах на две недели вперед, на 25 октября, чтобы её маркетинговые активности не совпадали по времени с президентскими кампаниями.
«[Последняя неделя перед выборами] будет очень тихой в плане новых релизов. Вы потонете в шумихе [вокруг них], и люди не обратят на вас внимание. Тем, кто что‑то выпускает в неделю выборов, удачи. Будет трудно пробиться», — объясняет глава одной из голливудских студий.
Variety обращает внимание, что в первые три недели ноября крупных кинокартин в расписании совсем нет. «Веном 3» появится в кино 25 октября, следом за ним идет «Гладиатор 2» Ридли Скотта, и он будет в прокате лишь с 22 ноября. Мюзикл «Злая» и мультфильм «Моана 2» релизятся 27 ноября.
Период внутренних и внешних конфликтов — сложное время для масштабных релизов, ведь в их маркетинговые материалы могут вчитать поддержку любой из сторон, объясняет эксперт Variety.
Как пишет издание, выход «Дюны. Часть вторая» был осложнен конфликтом на Ближнем Востоке. Сюжет фильма строится на темах религии, региональных конфликтов и опасностей культового поклонения харизматическим лидерам, и это беспокоило руководство Warner Bros. и Legendary Entertainment, отмечают журналисты.