«Вы в белой рубашке, а мы ходим две недели без денег»: жительница Орска раскритиковала мэра

Мэр Орска Василий Козупица встретился с жителями пострадавшего от паводка города. Под камерами журналистов его отчитала местная жительница. Ролик опубликовал телеграм-канал «Сирена».
Неназванная женщина была очень недовольна отсутствием выплат, из‑за чего она не может купить себе новую одежду взамен той, что осталась в затопленном доме. При этом она вспоминает, что сын чиновника уехал в Дубай.
«Я приехала мужа сюда хоронить. Я осталась вот в чем [в одних шортах]. Это нормально? И мне никакой выплаты? До сих пор никакой помощи. Муж у меня за что погиб? За то, чтобы ты жопу свою прикрывал и стоял, краснел?» — кричит в лицо мэру женщина.
«Конечно, мне плохо, *****. Потому что не дозвониться, ничего не сделать, никто не отвечает. А вы сидите, у вас все хорошо только. Имейте совесть уже: вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без всего. На бпшку (лапша быстрого приготовления) нету денег», — возмущается она.
О том, что сын Козупицы приобрел квартиру в элитном жилкомплексе в Дубае, 15 апреля рассказали сторонники Алексея Навального. Стоимость площади оценили в 33 млн рублей.
Мэр тогда же решил им ответить. Он заявил, что переезд сына — результат работы геологом в «тяжелейших условиях».
«Мой сын уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед. Там очень жарко и очень сложный климат. Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами. И я это, кстати, ни от кого не скрывал», — рассказал Козупица в видеообращении.
Вечером 5 апреля после сброса воды в Ириклинском водохранилище в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Сооружение возводили с 2010 по 2014 год, работы обошлись почти в 1 млрд рублей. После прорыва министр строительства России назвал ее «земляным валом».
Из‑за прорыва сначала этой, а потом еще двух дамб тысячи домов в Орске находятся под водой, а также оказался затоплен Оренбург. Всего в области затоплены более 10 тыс. домовладений.
Кроме этого паводки наблюдаются в Курганской, Тюменской и Челябинской областях.