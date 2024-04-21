«Вы в белой рубашке, а мы ходим две недели без денег»: жительница Орска раскритиковала мэра

«Конечно, мне плохо, *****. Потому что не дозвониться, ничего не сделать, никто не отвечает. А вы сидите, у вас все хорошо только. Имейте совесть уже: вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без всего. На бпшку (лапша быстрого приготовления) нету денег», — возмущается она.