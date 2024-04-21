Pharaoh и White Punk подписались друг на друга в инстаграме*

Pharaoh и White Punk зафолловили друг друга в инстаграме*. Их конфликт длился около шести лет. На это обратил внимание «Рифмы и Музыка».
Когда‑то два рэпера, соавторы «Дико, например», долгое время держались вдалеке. За эти годы у них не было ни совместных фото, ни видео, ни треков.
Похоже, первый шаг сделал Панк. 19 апреля он отреагировал на смерть татуировщика MawTattoo и отметил, что он заставил его переоценить некоторые поступки в своей жизни.
«Я понял, насколько хрупка жизнь, все может закончиться в одно мгновение, неожиданно для всех <…> Понял, что больше не хочу терять ни минуты на негатив, недосказанность, ссоры и прочие человеческие пороки», — написал артист.
«Хочется зарыть все топоры войны, ведь тратить это драгоценное время, подаренное нам, на отрицательные эмоции — это глупо. Если вас кто‑то обидел — прости. Если вы [кого‑то обидели] — извинитесь, приняв свою ошибку», — добавил он.
White Punk был частью Dead Dynasty — объединения в которое входил и Pharaoh.
В 2018-м большая часть команды разошлась: ее покинули Панк, Салуки, режиссер Visnu, а также рэпер Otis, с которым Pharaoh начинал в группе Grindhouse.
Тогда же Панк признался, что задумался об уходе после выхода альбома Pharaoh «Pink Phloyd»: «Наше взаимодействие с Глебом ухудшилось, либо мы просто устали друг от друга. Все пошло не так, как нужно. Звезды так сложились, что теперь я хочу делать что‑то самостоятельно».
«Тяжело осознавать, что твой трек играет на радио, а тебе поесть не на что», — говорил он.
В 2021-м артист вдруг подал на коллегу в суд. «Мною были переданы Глебу авторские права на 41 произведение. Но смежные права на записи (биты) до сих пор принадлежат мне. Однако Глеб на каком‑то основании использовал эти биты для переработки и создания новых фонограмм. И сделано это было БЕЗ моего согласия», — объяснял Панк суть конфликта.
Спустя два месяца рэпер забрал исковое заявление. Тогда он просто написал, что «не держит зла» и «начинает жизнь с чистого листа».
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