Pharaoh и White Punk подписались друг на друга в инстаграме*

В 2021-м артист вдруг подал на коллегу в суд. «Мною были переданы Глебу авторские права на 41 произведение. Но смежные права на записи (биты) до сих пор принадлежат мне. Однако Глеб на каком‑то основании использовал эти биты для переработки и создания новых фонограмм. И сделано это было БЕЗ моего согласия», — объяснял Панк суть конфликта.