Чемпионы Нигерии и США по шахматам установили мировой рекорд, играя 60 часов подряд

Чемпионы Нигерии и США по шахматам Тунде Онакойя и Шон Мартинес играли 60 часов подряд и установили новый мировой рекорд по продолжительности игры. Об их благотворительной игре пишет CNN.
Организатором проекта выступил Онакойя. Вместе с коллегой они поставили стол с доской, фигурами и таймером посреди Таймс-сквер в Нью-Йорке. Нигериец также вышел победителем каждой партии. Их стол собрал толпы людей, поддерживавших спортсменов на протяжении более чем двух дней.
Онакойя устроил матч в рамках благотворительной кампании Chess in Slums Africa. Шахматист организовал этот фонд с целью дать образование детям из бедных регионов Африки и в течение игры планировал собрать 1 млн долларов.
Изначально игра должна была продлиться 58 часов, этого бы хватило для попадания в книгу рекордов. Однако, достигнув отметки, Онакойя решил продолжить сбор и играть дальше. В итоге он и Мартинес остановились на 61 часе.
На 19-м часе нигерийцу стало плохо, у него началась тошнота, он пожаловался на боль в животе. Впрочем, вскоре шахматист вернулся за стол.
Текущий рекорд в Книге Гиннесса составляет 56 часов, 9 минут и 37 секунд, ту партию играли норвежцы Халльвард Флатебё и Сьюр Феркигстад. Хранители сборника рекордов пока не подтвердили результат Онакойи, в некоторых случаях процесс может занимать несколько недель.