Чемпионы Нигерии и США по шахматам установили мировой рекорд, играя 60 часов подряд

Организатором проекта выступил Онакойя. Вместе с коллегой они поставили стол с доской, фигурами и таймером посреди Таймс-сквер в Нью-Йорке. Нигериец также вышел победителем каждой партии. Их стол собрал толпы людей, поддерживавших спортсменов на протяжении более чем двух дней.