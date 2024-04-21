В Steam вышла игра «Альтушка для скуфа». Главного героя озвучил Пророк Санбой

Сегодня в 16:50
Фоо: Terletski Games

В Steam вышла игра «Альтушка для скуфа» комиксиста Виталия Терлецкого («Причудливые авантюры Жожо: Верни мне мой»). Ее стоимость составляет 169 рублей.

Игра создана по мотивам мемов о взрослых мужчинах старше 30 лет с лишним весом, пивным животом и залысинами. Геймерам придется сыграть за мужика, который забыл пароль от «Скуфуслуг», где раздают альтушек.

Помимо Тарлецкого, автором игры выступила создательница вирусных аниме-видео RIKANI. Главного героя игры озвучил Пророк Санбой.

«Альтушке для скуфа» удалось попасть в топ-5 российского Steam по объему выручки. Сейчас у нее 90% положительных отзывов на платформе на основе 170 рецензий.

Подробности по теме
Кто вы — альтушка, скуф или нормис? Пройдите тест и узнайте
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами