Боец ММА пнул ринг-герл из‑за ее одежды, ведь ее «не одобряют 90% людей». Началась массовая драка

«Я поступил некрасиво по отношению к Марии. Причина была в том, что до боя была куча драк в клетке, я хотел выйти на бой, был на нервах. Я очень плохо поступил по отношению к Марии до боя, хочу публично перед ней извиниться. Я сам женатый человек, уважаю женский пол. Хочу сказать, Мария, извини меня. Если ты меня простишь, я буду очень тебе благодарен. Так как я уважаю женщин и не хочу, чтобы у тебя была обида на меня», — сказал боец.