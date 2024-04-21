Боец ММА пнул ринг-герл из‑за ее одежды, ведь ее «не одобряют 90% людей». Началась массовая драка

Иранский боец поп-ММА Али Хейбати пнул ногой ринг-герл на турнире Hardcore MMA в Москве. Соревнования закончились массовой дракой и отстранением нескольких участников.
Инцидент произошел перед боем иранца с армянином Аркадием Осипяном. Матч закончился победой последнего техническим нокаутом во втором раунде.
После окончания боя Хейбати попросили извиниться за неуважение перед девушкой, пишет Sport24. Боец отказался и объяснил это тем, что наряд ринг-герл не одобрили бы «нормальные люди».
«Перед всеми, кто любит женщин с жопами в клетке, извиняюсь, а 99 процентов за меня! Я знаю, что 90 процентов нормальных людей это не одобряют!» — сказал иранец.
В ринг вышел другой спортсмен Александр Хоронженко и раскритиковал коллегу: «За такое поведение по отношению к девушкам у нас в Москве и вообще в России знаешь, что c тобой сделают? Если тебе не нравится — не находись здесь! Ты свинья самая настоящая! И в начале боя это доказал. Чудовище самое настоящее». Их конфликт мог закончиться дракой, но обоих разняли.
Тем же вечером Осипян разругался с бойцом Наби Набиевым, отмечает «Чемпионат». Их перепалка привела к схватке, в которую включились еще несколько человек. Они напали на армянина, и началась массовая драка.
Позже Хейбати опубликовал ролик с извинениями перед пострадавшей девушкой. Он признал, что поступил с ней плохо и некрасиво.
«Я поступил некрасиво по отношению к Марии. Причина была в том, что до боя была куча драк в клетке, я хотел выйти на бой, был на нервах. Я очень плохо поступил по отношению к Марии до боя, хочу публично перед ней извиниться. Я сам женатый человек, уважаю женский пол. Хочу сказать, Мария, извини меня. Если ты меня простишь, я буду очень тебе благодарен. Так как я уважаю женщин и не хочу, чтобы у тебя была обида на меня», — сказал боец.
Мария извинения приняла.
«Никто не имеет никакого права трогать, а тем более бить персонал, сотрудников и партнеров Hardcore Media. И тем более подобное маргинальное поведение абсолютно недопустимо по отношению к женщинам. Распускать руки в отношении дам — это нижайшее, до чего может опуститься мужчина», — подчеркнули в промоушене.
Руководство лиги посчитало, что извинений Хейбати недостаточно, и поэтому передало его гонорар за бой Марии. Кроме этого иранца пожизненно отстранили от участия в матчах, такое же наказание понес Наби Набиев за провокации Осипяна и организацию массовой драки.
«Мы найдем и привлечем к ответственности каждого, кто причастен к этому беспределу и нанесению ущерба здоровью службы охраны, спортсменов и сотрудников нашей лиги», — прокомментировали перепалку Hardcore и назвали часть имен установленных зачинщиков.