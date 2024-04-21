В Техасе 10-летний мальчик признался в убийстве, совершенном 2 года назад

После этого мальчик прошел обследование в психиатрической клинике, но ему не могут быть предъявлены обвинения в совершении преступления из‑за его возраста на тот момент (тогда ему не исполнилось и восьми лет). По законам Техаса ребенку должно быть не менее 10 лет, чтобы он мог понести уголовную ответственность. По словам властей, сейчас мальчик содержится в тюрьме для несовершеннолетних за угрозы школьнику в автобусе.