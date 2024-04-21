В Техасе 10-летний мальчик признался в убийстве, совершенном 2 года назад

В Техасе 10-летний мальчик признался в нераскрытом убийстве, рассказав следователям, что застрелил незнакомого мужчину, пока тот спал. Об этом сообщает ABC News.
32-летний Брэндон О’Куинн Расберри был убит выстрелом в голову в 2022 году, когда он спал на стоянке для автофургонов. По словам мальчика, он навещал своего дедушку, который жил через несколько участков от фургона Расберри. Тогда он взял из бардачка дедушкиного грузовика 9-миллиметровый пистолет.
По данным следствия, мальчик вошел в фургон Расберри, выстрелил ему в голову и в диван, после чего ушел и вернул пистолет на место. Ребенок рассказал, что видел погибшего в парке автофургонов ранее, но никогда не встречался с ним и у него не было причин злиться на него. Тело Расберри было найдено после того, как он два дня не появлялся на работе.
Возможную связь мальчика с этим делом полиция обнаружила после того, как 12 апреля помощники шерифа получили сообщение о школьнике, который угрожал напасть и убить другого ученика в школьном автобусе. Они также узнали, что ребенок неоднократно говорил, что убил кого‑то два года назад.
После этого мальчик прошел обследование в психиатрической клинике, но ему не могут быть предъявлены обвинения в совершении преступления из‑за его возраста на тот момент (тогда ему не исполнилось и восьми лет). По законам Техаса ребенку должно быть не менее 10 лет, чтобы он мог понести уголовную ответственность. По словам властей, сейчас мальчик содержится в тюрьме для несовершеннолетних за угрозы школьнику в автобусе.