В России показали первые наушники с аппаратным «улучшителем настроения»

Российские разработчики представили наушники, оснащенные «улучшителем настроения». Neiry Buds созданы биотех-лабораторией Neiry совместно с НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева. О проекте пишет IXBT.
Пресс-служба компании отмечает, что это первая такая разработка в России и одна из немногих в мире. Сейчас она проходит клинические испытания, а широкое тестирование начнется в конце 2024 года. Цену Neiry Buds пока не называют.
Neiry Buds — это Bluetooth-гарнитура со встроенным «улучшителем настроения». Такую функцию должен выполнять электрод, который расположен внутри ушного канала и током стимулирует блуждающий нерв. Создатели наушников подчеркивают, что воздействие не болезненное (частота — 120 герц, ширина импульса — менее 1 миллисекунды, а сила тока — от 4–6 миллиампер).
Главным образом, наушники предназначены для работы с психоэмоциональным состоянием: бессонницей, тревожными и стрессовыми состояниями, а также для борьбы с мигренью и различными болевыми ощущениями. Стимуляция должна нормализовать состояние парасимпатической нервной системы.
Среди уже выпущенных продуктов Neiry есть головная повязка Headband Pro, а также полноразмерные наушники Headphones Lite и Pro. Эти гаджеты отслеживают параметры жизнедеятельности вроде активности мозга, пульс и движение. Повязка обойдется покупателям в 69 тыс. рублей, наушники — в 99 тыс. рублей.