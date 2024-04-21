Нельзя употреблять, обязан говорить «люблю тебя»: 17-летний Эндрика подписал «контракт» с моделью

У 17-летней звезды сборной Бразилии по футболу и в будущем игрока «Реала» Эндрика есть контракт с моделью, на которой он планирует жениться. Об этом спортсмен и его возлюбленная рассказали подкасту Pod Delas, его цитирует испанское издание As.
Молодой футболист этим летом переезжает в Мадрид, сейчас он встречается с 21-летней моделью Габриэли Мирандой. Их отношения начались в декабре прошлого года, но пара уже планирует свадьбу, а сейчас между ними действует договор, который был составлен по инициативе девушки. Они верят, что документ способствует качественным и здоровым отношениям.
По их словам, прежде всего, соглашение предусматривает, что Эндрик и Габриели состоят в «добровольных любовных отношениях», основанных на «уважении, понимании и привязанности».
Контракт запрещает парню и девушке вступать в романтические отношения с посторонними, иметь какие‑либо зависимости и «резко менять поведение», ссориться на улице и на глазах у посторонних. Кроме этого, они договорились не использовать в общении слова вроде «Эмм», «Ага», «ОК», «Красота» и «хахаха» (но «хахахаха» можно).
В то же время, пара обязана «говорить „Я люблю тебя“ обязательно в любой ситуации и всегда держаться за руки».
Нарушитель любого из условий в конце месяца будет вынужден оплатить штраф и купить второй половине подарок на её выбор.
«Если вы не соблюдаете это, то в конце месяца вы должны дать другому человеку то, что он хочет. Например, я попросил наушники Apple, и она мне ее подарила», — объясняет Эндрик.
«Мы очень любим друг друга, и все должно получиться», — добавляет Миранда, но отмечает, что не знает, будет ли сопровождать парня первые несколько месяцев в Мадриде.
Эндрик считается одним из самых талантливых молодых бразильских футболистов. Сейчас он является форвардом «Палмейраса», за который дебютировал в 16 лет, уже сыграл 60 матчей и забил 18 голов. Этой весной он выиграл с клубом Лигу Паулиста
В декабре 2022 года он подписал контракт с мадридским «Реалом», трансфер обошелся испанскому клубу в 45 млн евро.
В ноябре 2023 года он впервые сыграл за национальную сборную и стал самым молодым игроком в её истории. В марте этого года он забил сборной Англии на «Уэмбли», а затем — испанцам на «Сантьяго Бернабеу»