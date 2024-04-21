Нельзя употреблять, обязан говорить «люблю тебя»: 17-летний Эндрика подписал «контракт» с моделью

Молодой футболист этим летом переезжает в Мадрид, сейчас он встречается с 21-летней моделью Габриэли Мирандой. Их отношения начались в декабре прошлого года, но пара уже планирует свадьбу, а сейчас между ними действует договор, который был составлен по инициативе девушки. Они верят, что документ способствует качественным и здоровым отношениям.