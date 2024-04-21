Вот что он говорил о короткометражке: «У меня возникла идея снять фанатский фильм ужасов о Человеке-пауке вскоре после того, как мой хоррор о Шреке стал популярным. И для меня большая честь сообщить, что у нас есть потрясающий Чандлер Риггс, сыгравший Питера Паркера!»