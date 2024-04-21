Посмотрите фанатскую короткометражку о Человеке-пауке. В главной роли — Чандлер Риггс

Сегодня в 12:35
Фото: locustgarden/YouTube

На ютуб-канале Locustgarden вышел фанатский короткометражный фильм «Паук». Он длится девять минут.

В хоррор версии во время школьной экскурсии Питера Паркера кусает необычный паук. Он начинает мутировать и превращается в плотоядного монстра.

Главную роль исполнил Чандлер Риггс из «Ходячих мертвецов». К слову, он пробовался на роль Человека-паука, но уступил Тому Холланду. Режиссером стал Энди Чен.

Вот что он говорил о короткометражке: «У меня возникла идея снять фанатский фильм ужасов о Человеке-пауке вскоре после того, как мой хоррор о Шреке стал популярным. И для меня большая честь сообщить, что у нас есть потрясающий Чандлер Риггс, сыгравший Питера Паркера!»

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