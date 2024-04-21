Кевин Бейкон спустя 40 лет посетил среднюю школу, где снимали фильм «Свободные»

Кевин Бейкон спустя 40 лет посетил школу Пейсон в штате Юта, где снимали некоторые сцены для музыкального фильма «Свободные». Об этом сообщает Deadline.
«Вперед, львы! Мы здесь, в этом прекрасном месте, в этот прекрасный день. Прошло много времени — 40 лет, и это просто поражает воображение. Здесь все выглядит немного по-другому. Но больше всего изменился я сам», — сказал актер.
Бейкон приехал в школу после просьбы выпускников этого года. Они пытались всячески привлекать внимание актера, в том числе воссоздавая эпизоды из фильма. «Вы все были просто неутомимы. Неустанно… Вы уговорили меня», — сказал актер.
Фильм «Свободные» Герберта Росса вышел на экраны в 1984 году. Бейкон снялся в музыкальной драме вместе с Лори Сингер, Дайанной Уист и Джоном Литгоу. Сюжет ленты рассказывает о чикагском подростке, который переезжает в маленький городок, где запрещены танцы и рок-музыка.