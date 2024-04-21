Дэнни Трехо получит приз за пожизненные достижения

Культовый актер Дэнни Трехо получит одну из самых больших наград в своей карьере. Об этом сообщает Deadline.
Он будет удостоен приза «За пожизненные достижения» на открытии кинофестиваля в Санта-Фе, который пройдет с 25 по 28 апреля. В этот же день состоится премьера нового фильма с его участием «American Underdog».
«Дэнни Трехо сделал плодотворную карьеру в индустрии развлечений, пройдя нетипичный путь к успеху. Имя, лицо и достижения Трехо хорошо известны в Голливуде и за его пределами», — отметили на фестивале.
Трехо начал сниматься в 1985 году, через несколько лет после освобождения из тюрьмы Сан-Квентин в Калифорнии. Там он стал чемпионом по боксу и даже тренировал Эрика Робертса для фильма «Поезд-беглец».
За свою карьеру Трехо снялся в таких фильмах, как «От заката до рассвета», «Дети шпионов», «Мачете», «Ягуар», «Воздушная тюрьма», «Инферно», «Хищники» и «Пули справедливости».