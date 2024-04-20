Tesla отзывает все Cybertruck из‑за залипания педали газа. Проблема в мыле

Tesla вынуждена отозвать все выпущенные пикапы Cybertruck. У них может залипнуть педаль газа. Об этом сообщила государственная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA).
В заявлении ведомства говорится, что при давленнии на педаль с нее может сместиться накладка, при определенных условиях она может застрять во внутренней отделке авто, что приводит к застреванию педали в положении «полный газ».
Виральным в соцсетях стал ролик одного из владельцев пикапа от компании Илона Маска. В видео в тиктоке он объяснил, каким образом педаль может залипнуть. Его пост собрал больше 4,9 млн просмотров.
Неисправность вызвана «неутвержденным изменением» технологии сборки на заводе в Техасе. При сборке педали акселератора в качестве смазки было использовано мыло, что уменьшило сцепление деталей и оно стало шатким, говорится в уведомлении об отзыве.
Уточняется, что тормоза пикапа будут работать, если педаль акселератора заклинит.
Отзыв затрагивает «все автомобили Cybertruck 2024 модельного года, произведенные с 13 ноября 2023 года по 4 апреля 2024 года». По оценкам, неисправность присутствует в 100 процентах из 3878 автомобилей. Это все Cybertruck, поставленные клиентам с момента презентации в прошлом году.
По словам Илона Маска, неисправность пока не приводила к авариям или полученным травмам, отзывая авто, компания лишь относится к проблеме внимательно.
Впрочем, на сабреддите поклонников пикапа уже нашли простое решение проблемы — просто прикрутить накладку к педали шурупом.