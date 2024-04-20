Россия увеличила в 2,5 раза пошлины на пиво из «недружественных» стран, включая Германию и Чехию

Как отмечал «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка, в 2023 году импорт пива в Россию составил 370,5 млн литров, что на 12,6% больше, чем в 2022 году, но ниже показателей 2020–2021 годов. Почти 52% пивного импорта в прошлом году пришлось на Германию — 197,1 млн литров, что на 14% больше, чем годом ранее.