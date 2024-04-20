Россия увеличила в 2,5 раза пошлины на пиво из «недружественных» стран, включая Германию и Чехию

Правительство России увеличило пошлину на импорт пива из «недружественных» стран в 2,5 раза — с 0,04 до 0,1 евро за литр. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз Минпромторга.
В список «недружественных» российские власти включили 50 государств, включая все страны Евросоюза, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Японию и Украину.
«Доля данной продукции в общей структуре потребления не превышает 5%. Мера также не является запретительной и позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей», — заявили в министерстве.
На 50% повысили пошлины на некоторые товары из Латвии, Литвы и Эстонии. Среди таких товаров готовые продукты, содержащие какао, пальто, обои и застежки-молнии.
Как отмечал «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка, в 2023 году импорт пива в Россию составил 370,5 млн литров, что на 12,6% больше, чем в 2022 году, но ниже показателей 2020–2021 годов. Почти 52% пивного импорта в прошлом году пришлось на Германию — 197,1 млн литров, что на 14% больше, чем годом ранее.
По информации Росстата, в 2023 году в РФ было произведено 8,34 млрд литров пива — это на 1,8% превышает показатели 2022-го.