Дрейк задиссил Кендрика Ламара голосами Тупака и Снуп Догга

«Ага, шатаут Тейлор Свифт, величайшему гангстеру в игре. Я же тоже двигал альбом, когда она дропала свой. Она запросто заткнула весь ваш pgLang. Дот, я знаю, что ты засел в своей квартирке в Нью-Йорке и тебе тяжело. Упражняешься в текстовом мастерстве в своем блокнотике. Сиди придумывай свои четверосмысленные строчки, все равно я опять в них ни хрена не пойму», — смеется в конце автор песни.