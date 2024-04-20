Дрейк задиссил Кендрика Ламара голосами Тупака и Снуп Догга

Дрейк выпустил новый дисс на Кендрика Ламара. В нем он обращается к оппоненту голосами Тупака Шакура и Снуп Догга. Запись под названием «Taylor Made» появилась в инстаграме* канадского рэпера.
Судя по всему, Дрейк написал и зачитал куплеты, а потом изменил свой голос с помощью нейросети.
В первой части он в стиле Тупака обращается к Ламару: просит его выпустить ответный дисс и упомянуть о якобы любви Дрейка несовершеннолетним девочкам, насмехается над ростом оппонента и долгим ожиданием новых песен, а также предполагает, что Ламар боится потеряться в тени релиза альбома Тейлор Свифт, релизы которой обычно привлекают наибольшее число слушателей.
«Ты будешь молчать ещё неделю и сдашься подружке, которая набирает все цифры? Я бы так не сделал. К черту бизнес-дела, здесь ты, а не она. Ты должен быть монстром, делай как надо, раз не хочешь ни под кого прогибаться», — обращается к Кендрику Дрейк, имитируя Тупака
Во втором куплете канадец упрекает рэпера в том, что он не такой бандит, каким хочет казаться, и предполагает, что у оппонента просто кончились идеи и он не понимает, во что ввязался, выпустив первый дисс.
В третьем парте Дрейк заявляет, что готов надругаться над всем лейблом pgLang, куда ушел Ламар пару лет назад, и повторяет уже высказанные претензии.
«Ага, шатаут Тейлор Свифт, величайшему гангстеру в игре. Я же тоже двигал альбом, когда она дропала свой. Она запросто заткнула весь ваш pgLang. Дот, я знаю, что ты засел в своей квартирке в Нью-Йорке и тебе тяжело. Упражняешься в текстовом мастерстве в своем блокнотике. Сиди придумывай свои четверосмысленные строчки, все равно я опять в них ни хрена не пойму», — смеется в конце автор песни.
Конфликт Ламара и Дрейка начался, когда Кендрик появился в песне «Like That» на альбоме Future и Metro Boomin «Like That». В своем куплете автор «DNA» посмеялся над Дрейком и Джеем Коулом, заявил, что нет никакой «большой тройки» рэперов, а есть лишь один Ламар. С момента релиза трек занял первую строчку чарта песен Billboard
К Ламару присоединились Future и Metro Boomin, на протяжении альбома «We Don’t Trust You» также отправлявшие канадцу несколько едких строк. Кроме этого, от Дрейка также отвернулся друг и коллаборатор Рик Росс, он тоже выпустил дисс «Champagne Moments» на прошлой неделе.
Спустя месяц Дрейк ответил треком «Push Ups», который сначала был слит в сеть и вышел на стримингах только в эту пятницу. В нем канадец высмеял оппонента за невысокий рост, плохой контракт с прошлым лейблом Top Dawg, фиты с Maroon 5 и Тейлор Свифт, а также подчеркнул, что зарабатывает значительно больше него.
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