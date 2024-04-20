В школе подростки избили одноклассницу под крики «Россия для русских»

Школьники избили девочку из‑за ее национальности. На ролик обратил внимание телеграм-канал «Азиаты России».
Как пишет канал, это произошло в одной из школ Москвы. По информации Екатерины Мизулиной, школа находится в Санкт-Петербурге.
На записи парень толкает в спину девочку азиатской внешности, она падает и начинает плакать. За кадром голос произносит: «Россия для русских, Москва для москвичей». «Снимаем плачущую хачиху», — добавляет он.
Также в ролике есть фрагмент потасовки с другим мальчиком. Их драка заканчивается, когда третий одноклассник бьет девочку кулаком по позвоночнику. После этого она падает на колени и задыхается от боли.
«Соничев, великое добивание», — говорит про удар автор ролика и спрашивает у одноклассников, понравилось ли им шоу.
За происходящим наблюдала учительница. Она не вмешивалась в перепалку, хотя один раз попросила разнять дерущихся ребят. За одноклассницу вступилась лишь одна девочка, она обратилась к обидчику с вопросом: «Ты что, совсем?»
Мизулина пишет, что учитель «подключилась уже после завершения драки, это есть на видео».
Основатель «Мужского государства»* Владислав Поздняков позже запостил более полную версию ролика. На ней девочка и одноклассник обмениваются ударами. Автор канала со ссылкой на свидетелей утверждает, что пострадавшая сама провоцировала драку и «первая начала распускать руки».
По словам Позднякова, «совсем непонятно, зачем этой драке оператор на фоне придал националистический окрас», а интерпретацию «якобы что ее избили на почве расизма» он называет неверной.
*Движение «Мужское государство» признано в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.