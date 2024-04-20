Полицейские не оштрафовали Тома Холланда за превышение скорости, потому что он играл Человека-паука

Полицейские не стали штрафовать Тома Холланда, потому что узнали его благодаря роли Человека-паука. Об инциденте на дороге рассказала его подруга Зендая в беседе с Джимми Киммелом на вечернем шоу.
Ведущий спросил у гостьи, штрафовали ли ее когда‑нибудь за превышение скорости. Она ответила, что с ней такого не происходило, но была очень близка к этому.
«Мы с Томом спешили на занятия по велотренажеру. К моей маме. Я таким не занимаюсь, но он да», — пояснила актриса для смеющейся аудитории.
«Мы опаздывали, поэтому ехали немного быстро. [Нас остановили полицейские], они узнали его по фильмам с Человеком-пауком, и все закончилось хорошо. Мы отделались предупреждением, но в остальном ничего страшного», — вспоминает Зендая.
Кроме того, ведущий и артистка обсудили постельные сцены в «Претендентах», мировая премьера которого случится на следующей неделе. Она призналась, что пришла на премьеру с семьей и со смехом наблюдала за их реакцией.
«Я предупредила их заранее. Они знали, что у фильма рейтинг „для взрослых“. [Выражения их лиц] стали лучшей частью вечера для меня», — говорит Зендая.
«Я смотрела картину много раз [как продюсерка] и знала, когда будут все сцены. В зале родственники сели за моей спиной, и когда на экране происходила постельная сцена, я поворачивалась и смотрела на их лица. Это было очень смешно», — делится она.
«Потому что поначалу они сидели [с серьезными лицами, как на кадрах 1 и 2], а затем им стало очень неловко, [как на кадре 3]», — передает актриса их реакцию.
«Еще пришли мои племянницы, они младше меня, но им уже есть 18. Они сидели так, [как на кадре 4]. Им пришлось хуже всех, [как на кадре 5]», — смеется Зендая.