Имитировали блеяние и мычание: под Волгоградом в коровниках нашли майнинговые фермы

В поселке в Волгоградской области полиция нашла майнинговые фермы в коровниках. Их маскировали с помощью звуков блеяния овец и мычания коров. Об этом V1.ru рассказали в пресс-службе «Россети Юг».
Электрики пришли в нежилые помещения в Городищенском районе вместе с оперативниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону. С помощью звуков скота злоумышленники пытались скрыть шум вентиляторов майнинговых устройств, нелегально потреблявших свет.
«Фермы по добыче криптовалюты располагались в нежилых зданиях. Подключены они были в обход приборов учета, а в качестве маскировки использовались звуки блеяния овец и мычания крупного рогатого скота», — говорится в сообщении Волгоградэнерго.
По оценке энергетиков, объем нанесенного ущерба от безучетного потребления составил около 800 тыс. киловатт-час, неоплаченных счетов накопилось на 3 млн рублей. Сотрудники МВД направили материалы осмотра в правоохранительные органы для проведения процессуальной проверки. Нарушителям грозит крупный штраф и, возможно, лишение свободы.