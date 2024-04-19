Disney выпустит фильм по мотивам аттракциона «Space Mountain» из Диснейленда

Сегодня в 02:03
Фото: Zino Scheers/Unsplash

Киностудия Disney выпустит фильм, основанный на аттракционе «Space Mountain» из Диснейленда. Об этом сообщил Deadline.

Сценарий картины напишут Джош Эпплбаум и Андре Немец, известные по работе над «Цитаделью» и «Ковбоем Бибоп». Детали сценария держатся в секрете. Первый черновик сценария написал Джоби Харолд.

Он выступит одним из продюсером проекта наряду с Джоанатаном Эйрихом и Райаном Халприном из Rideback, а также Тони Таннеллом из Safehouse. Когда фильм выйдет на экраны, пока неизвестно.

«Space Mountain» — один из самых знаменитых аттракционов тематического парка Диснейленд. Он появился в 1975 году в парке, расположенном во Флориде. Позднее копии аттракциона открылись в других Диснейлендах.

На открытии аттракциона в Аннахайме в 1977 году присутствовали шесть из семи участников первого отряда астронавтов США.В 1983 году «Space Mountain» появился в Диснейленде в Токио, в 1995-м — в Париже, в 2007-м — в Гонконге.

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