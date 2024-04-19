Фильм «Проект „Аве Мария“» с Райаном Гослингом выйдет в марте 2026 года

Фильм «Проект „Аве Мария“» с Райаном Гослингом выйдет в кинопрокат 20 марта 2026 года. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на студию Amazon MGM.
Картину снимут Фил Лорд и Кристофер Миллер («Мачо и ботан», «Последний человек на Земле»). Продюсерами выступят Эми Паскаль, Гослинг, Лорд, Миллер, Адитья Суд, Рэйчел О’Коннор и Энди Вейр. Сценарий написал Дрю Годдард.
Фильм будет основан на романе Вейр «Марсианин». Его действие развернется в ближайшем будущем. В центре истории окажется школьный учитель Райланд Грейс, который стал астронавтом.
Однажды герой выходит из комы и понимает, что он находится в одиночестве на космической станции. Мужчине не помнит ни того, кто он такой, ни какую миссию он должен был выполнить.
Постепенно астронавт вспоминает, что его отправили в солнечную систему Тау Сети в 12 световых годах от Земли, чтобы он спас Землю от нового ледникового периода. Тогда Райланд решает во что бы то ни стало выполнить миссию. Для этого ему потребуется вся его научная подготовка и изобретательность.
Синопсис картины предупреждает, что герой может оказаться в космосе не один. Больше деталей о ленте можно будет узнать после ее выхода.