Фильм «Проект „Аве Мария“» с Райаном Гослингом выйдет в марте 2026 года

Постепенно астронавт вспоминает, что его отправили в солнечную систему Тау Сети в 12 световых годах от Земли, чтобы он спас Землю от нового ледникового периода. Тогда Райланд решает во что бы то ни стало выполнить миссию. Для этого ему потребуется вся его научная подготовка и изобретательность.