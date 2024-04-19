Российские студенты выиграли на чемпионате мира по программированию в Египте

«На прошлом финале наша команда также продемонстрировала лучший результат среди российских вузов, завоевав бронзовую медаль и заняв 9-е место в мире. Но результат этого года превзойти не получится — ребята стали абсолютно лучшими в мире. Теперь важно не сдавать позиции в будущем и укреплять нашу репутацию как одного из ведущих образовательных и исследовательских центров в области компьютерных наук в мире», — сказал декан факультета компьютерных наук Иван Аржанцев.