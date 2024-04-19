Российские студенты выиграли на чемпионате мира по программированию в Египте

Студенты факультета компьютерных наук Высшей школы экономики выиграли на чемпионате мира по программированию. Об этом сообщается на сайте университета.
С 14 по 19 апреля в египетском городе Луксоре проходило сразу два финала Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC) 2022–2023 года, проведение которых несколько раз откладывалось.
Студенты ВШЭ выиграли финал 2023 года. Студенты опередили Пекинский университет, который, в свою очередь, выиграл финал 2022-го. Российские студенты из МФТИ заняли третье место в финале 2023-го и пятое — в финале 2022-го.
Тренером обеих российских команд стал директор Центра студенческих олимпиад Михаил Густокашин. Всего в соревнованиях принимали участие более 840 студентов из 50 стран.
«На прошлом финале наша команда также продемонстрировала лучший результат среди российских вузов, завоевав бронзовую медаль и заняв 9-е место в мире. Но результат этого года превзойти не получится — ребята стали абсолютно лучшими в мире. Теперь важно не сдавать позиции в будущем и укреплять нашу репутацию как одного из ведущих образовательных и исследовательских центров в области компьютерных наук в мире», — сказал декан факультета компьютерных наук Иван Аржанцев.