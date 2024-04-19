В Ульяновске обрушился потолок в школе из‑за сильного ветра

В Ульяновске из‑за сильного ветра обрушился потолок в школе, расположенной в Засвияжском районе. Об этом сообщило следственное управление СКР по области.
Потолочные панели упали прямо во время урока. Никто из учащихся или учителей не пострадал. Тем не менее правоохранители прибыли на место и выясняют обстоятельства произошедшего.
Известно, что в классе были установлены подвесные потолки типа «Армстронг». После инцидента детей перевели в другой кабинет.
«Учебный процесс не нарушен, детей перевели в другой кабинет. За выходные мы проведем ремонт и восстановим потолочное покрытие», — пообещала директор гимназии № 33 Ольга Глазистова.