На Сахалине уличный кот ежегодно сам приходит на обследование к ветеринарам

«В этом году, в начале апреля, наш старый знакомый пришел в свой „санаторий“. Он будто знал, что ему (как постоянному клиенту) обеспечено бесплатное питание, проживание и лечение. У нас он пробудет по традиции до конца месяца.», — отметил Шулико.