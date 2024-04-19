На Сахалине уличный кот ежегодно сам приходит на обследование к ветеринарам

На юге Сахалина уличный кот уже третий год подряд приходит на осмотр к ветеринарам, которые однажды спасли его. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на врача Максима Шулико.
Ветеринар рассказал, что три года назад он и его коллеги нашли кота на дороге. В течение месяца сотрудники ветстанции лечили животное и провели ему полную вакцинацию.
«Вид он имел довольно потрепанный: видно было, что давно не ел. Когда кота привезли на ветстанцию, первым делом напоили и накормили. Потом за месяц привели в порядок Черныша», — поделился Шулико.
Он пояснил, что кота отмыли и подстригли, а также обработали от блох и глистов. Некоторое время кот жил на станции, но затем не вернулся с прогулки.
«Конечно, мы переживали за кота. Но каково же было наше удивление, когда на следующий год — и опять в апреле — Черныш вернулся к нам», — рассказал медик.
Кота вновь откормили, помыли и подлечили, он провел с ветеринарами еще один месяц, а после опять ушел. Новая встреча с Чернышом произошла еще через год.
«В этом году, в начале апреля, наш старый знакомый пришел в свой „санаторий“. Он будто знал, что ему (как постоянному клиенту) обеспечено бесплатное питание, проживание и лечение. У нас он пробудет по традиции до конца месяца.», — отметил Шулико.
Ветеринар добавил, что не знает, как Черныш выживает в остальное время года. Он и его коллеги ожидают, что кот вернется к ним следующей весной. «Его приход означает начало весны и наступление теплых дней», — сказал Шулико.