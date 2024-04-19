В Подмосковье запутили первый комплекс по переработке твердых бытовых отходов полного цикла

Предприятия могут перерабатывать более 60 тыс. тонн пластиковых отходов в год. Из них могут изготавливать свыше 47 тыс. тонн вторичных полимеров ежегодно. Этого будет достаточно, чтобы создать 120 тыс. контейнеров для отходов и других товаров.