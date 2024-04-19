В Подмосковье запутили первый комплекс по переработке твердых бытовых отходов полного цикла

В Московской области начал работу первый в России комплекс по переработке твердых бытовых отходов (ТКО) полного цикла. Об этом рассказало на своем сайте правительство.
Комплекс состоит из двух предприятий — завода по рециклингу полимеров «ЭкоЛайн-Вторпласт» и завода по производству готовых изделий из вторичной гранулы «ЭкоПласт». На их открытие в Подмосковье ушло 23 месяца.
Предприятия могут перерабатывать более 60 тыс. тонн пластиковых отходов в год. Из них могут изготавливать свыше 47 тыс. тонн вторичных полимеров ежегодно. Этого будет достаточно, чтобы создать 120 тыс. контейнеров для отходов и других товаров.
По словам гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, комплекс переработки ТКО, принадлежащий группе «ЭкоЛайн», стал первым подобным предприятием в Восточной Европе.
Он позволяет перерабатывать не только традиционные пластиковые отходы, но и сложноперерабатываемые полигонные пленки. В «ЭкоЛайн» надеются, что комплекс поможет сократить объемы захоронения мусора.
«Представители российского бизнеса рискнули вложить колоссальные инвестиции в этот проект. 11,7 млрд р. — стоимость проекта, 2,9 млрд р. — федеральное финансирование в рамках мер поддержки, которые идут по линии ППК „РЭО“. Отдельно порадовало, что на этом объекте есть уникальные очистные сооружения, которые работают с несколькими ступенями очистки. Это современный экологичный проект», — рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.