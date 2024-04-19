Крис Пратт получил травму на четвертый день съемок «Милосердия» Тимура Бекмамбетова

Крис Пратт получил травму ноги на четвертый день съемок фильма «Милосердие». Об этом он рассказал в своих соцсетях.
«У меня такая замечательная команда каскадеров! Но иногда я пытаюсь пробраться туда и сделать кое‑что самостоятельно. Сегодня папа поймал металлический штырь в лодыжку», — писал Пратт.
Несколько дней назад актер был замечен на съемках «Милосердия» в окрестностях Лос-Анджелеса. Там он, одетый в костюм полицейского, преследовал парня в Малибу, в результате чего оба оказались в океане, пишет Deadline.
Действие грядущего фильма будет развиваться в недалеком будущем, где смертная казнь стала привычным наказанием за многие проступки. Сюжет рассказывает о детективе, которого обвиняют в жестоком преступлении. Ему предстоит доказать свою невиновность.
В актерский состав также вошли Ребекка Фергюсон («Дюна»), Кали Рейс («Настоящий детектив»), Аннабель Уоллис («Острые козырьки») и другие актеры. Режиссер — Тимур Бекмамбетов («Особо опасен»).