Крис Пратт получил травму на четвертый день съемок «Милосердия» Тимура Бекмамбетова

Сегодня в 18:53
Фото: Prime Video

Крис Пратт получил травму ноги на четвертый день съемок фильма «Милосердие». Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«У меня такая замечательная команда каскадеров! Но иногда я пытаюсь пробраться туда и сделать кое‑что самостоятельно. Сегодня папа поймал металлический штырь в лодыжку», — писал Пратт.

© @prattprattpratt)

Несколько дней назад актер был замечен на съемках «Милосердия» в окрестностях Лос-Анджелеса. Там он, одетый в костюм полицейского, преследовал парня в Малибу, в результате чего оба оказались в океане, пишет Deadline.

Действие грядущего фильма будет развиваться в недалеком будущем, где смертная казнь стала привычным наказанием за многие проступки. Сюжет рассказывает о детективе, которого обвиняют в жестоком преступлении. Ему предстоит доказать свою невиновность.

В актерский состав также вошли Ребекка Фергюсон («Дюна»), Кали Рейс («Настоящий детектив»), Аннабель Уоллис («Острые козырьки») и другие актеры. Режиссер — Тимур Бекмамбетов («Особо опасен»).

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами