Okko поделился кадрами со съемок детективного сериала «Буровая»

Сегодня в 16:30

Онлайн-кинотеатр Okko, продюсерский центр Originals Production, а также кинокомпании Lookfilm и «Место силы» поделились фотографиями со съемочной площадки нового драматического сериала «Буровая». Премьера проекта запланирована на 2025 год.

«Буровая» — это мрачная детективная история, события которой разворачиваются на заснеженном Сахалине. В центре сюжета — Юлия, чей сын погибает в горной экспедиции. Едва успев провести похороны, героиня получает загадочное видео, из которого понимает, что ее сын остался жив.

Вместе с бывшим мужем Андреем Юлия отправляется на буровую платформу «Северная-2», где, как ей кажется, насильно удерживают ее ребенка. В вымирающем поселке родителям придется столкнуться с экстремальным климатом и не менее суровыми местными жителями — все ради того, чтобы найти сына.

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Режиссером проекта выступил Андрей Прошкин, работавший над фильмами «Орда» и «Солдатский декамерон», а также сериалами «Переводчик» и «Выжившие». Сценарий написали Евгений Керов, Илья Малкин, Владислав Момджян и Денис Уточкин.

В актерский состав шоу вошли Александр Яценко («Аритмия», «Фишер») и Елена Николаева («Метод-2», «Актрисы»), Макар Хлебников («Кончится лето», «Снегирь»), Дмитрий Быковский («Ментовские войны») и другие.

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