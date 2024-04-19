Okko поделился кадрами со съемок детективного сериала «Буровая»

Вместе с бывшим мужем Андреем Юлия отправляется на буровую платформу «Северная-2», где, как ей кажется, насильно удерживают ее ребенка. В вымирающем поселке родителям придется столкнуться с экстремальным климатом и не менее суровыми местными жителями — все ради того, чтобы найти сына.