Джанкарло Эспозито рассказал, что сериал «Во все тяжкие» спас его от самоубийства

Сегодня в 15:31
Фото: Sony Pictures Television

Джанкарло Эспозито рассказал в разговоре с Jim & Sam, что задумывался о суициде до получения роли в сериале «Во все тяжкие».

В 2008 году актер оказался на грани банкротства. Тогда он задумался над тем, чтобы организовать собственное убийство, чтобы его дети могли быть обеспечены благодаря его страховке на жизнь.

«„Эй, а ты получишь страховку жизни, если кто‑то совершит самоубийство?“ Моя жена понятия не имела, почему я об этом спрашиваю. Я начал строить планы. Если бы я погиб в результате несчастного случая, то мои дети получили бы страховку. У меня было четверо детей. Я хотел, чтобы у них была жизнь. Это был трудный момент времени. Я буквально думал о самоубийстве, чтобы они могли выжить. Вот как низко я был.

Это был первый намек на то, что выход есть, но тогда мои дети меня больше не увидят. Тогда я начал задумываться, что это неправильный способ, потому что боль, которую я причиню им, будет длиться всю жизнь. Но все-таки свет в конце туннеля был — им стали „Во все тяжкие“», — рассказал Эспозито.

В 2009 году актер исполнил роль Густаво Фринга в сериале «Во все тяжкие», которая полностью изменила его жизнь. После нее карьера Эспозито пошла в гору.

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