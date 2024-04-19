Джанкарло Эспозито рассказал, что сериал «Во все тяжкие» спас его от самоубийства

«„Эй, а ты получишь страховку жизни, если кто‑то совершит самоубийство?“ Моя жена понятия не имела, почему я об этом спрашиваю. Я начал строить планы. Если бы я погиб в результате несчастного случая, то мои дети получили бы страховку. У меня было четверо детей. Я хотел, чтобы у них была жизнь. Это был трудный момент времени. Я буквально думал о самоубийстве, чтобы они могли выжить. Вот как низко я был.