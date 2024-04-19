Скончался режиссер Александр Пономарев

Актер и режиссер Александр Пономарев умер в Москве в возрасте 64 лет. Информация о смерти артиста появилась на сайте Российского академического молодежного театра.
«Режиссер, обладавший удивительной способностью слышать стиль, атмосферу и особое дыхание эпохи, про которую он говорил. Мастер литературного театра, способный пересочинить легендарную постановку футуристов или скрестить Островского и Хлебникова», — написали коллеги Пономарева.
Александр Пономарев родился в 1960 году в Астрахани. В 1981 году он окончил Школу-студию МХАТ с красным дипломом. В качестве актера работал в «Электротеатре Станиславский» и театре «Эрмитаж», а с 1997 года работал в РАМТе. Основал театральную студию «Чет-нечет».
За свою карьеру Пономарев поставил более 100 спектаклей в России и за рубежом. Среди работ режиссера — «Победа над солнцем», получившая «Золотую маску» в номинации «Новация», а также «Шаман и Снегурочка» по пьесам Островского и Хлебникова, «Великаны и козявки» по Хармсу, Чуковскому и Маршаку, «Таня» Арбузова, «Любовь и смерть Зинаиды Райх» по пьесе Семеновского и «Блоха» Замятина.