Скончался режиссер Александр Пономарев

За свою карьеру Пономарев поставил более 100 спектаклей в России и за рубежом. Среди работ режиссера — «Победа над солнцем», получившая «Золотую маску» в номинации «Новация», а также «Шаман и Снегурочка» по пьесам Островского и Хлебникова, «Великаны и козявки» по Хармсу, Чуковскому и Маршаку, «Таня» Арбузова, «Любовь и смерть Зинаиды Райх» по пьесе Семеновского и «Блоха» Замятина.