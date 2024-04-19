Мексиканский футболист пытался помешать сопернику лазерной указкой

Федерация футбола Мексики дисквалифицировала вратаря клуба «Тигрес» Науэля Гусмана на 11 матчей национального чемпионата за использование лазерной указки во время игры. Об этом говорится на сайте федерации.
Инцидент произошел 13 апреля на матче «Тигрес» против «Монтеррея», который завершился вничью 2:2. Гусман пропускал эту игру, находясь на трибунах, но пытался помешать голкиперу соперников Эстебану Андраде, светя ему лазерной указкой в глаза.
Действия Гусмана зафиксировали камеры видеонаблюдения на стадионе и несколько очевидцев, которые выложили видео с инцидентом в соцсети.
Гусману также назначили штраф и социальные работы для лиги. Сумма штрафа и вид работ не уточняются. Вратарю его соперников Андраде выписали штраф за то, что он оскорбил Гусмана в соцсетях после матча.