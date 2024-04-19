Силовики пришли с обыском к журналистке «Фонтанки»

Сегодня в 11:26
Фото: kseniia.klochkova

В Петербурге проходят обыски у внештатной журналистки «Фонтанки» и автора телеграм-канала «Ротонда» Ксении Клочковой. Об этом сообщают «Фонтанка» и «Московский комсомолец».

По данным изданий, обыски связаны с делом против известного петербургского журналиста Андрея Захарова*, который с 2021 года находится вне России.

«Фонтанка» пишет, что на Захарова заведено уголовное дело о фейках про армию, а Клочкова проходит по нему в статусе свидетеля. «Вероятно, интерес к ней связан с тем, что она могла контактировать с Захаровым», — отмечает издание.

«Московский комсомолец» же утверждает, что журналиста обвиняют по другой уголовной статье — о неисполнении обязанностей иноагентов, а статус Клочковой и другие адреса обысков неизвестны.

Андрей Захаров работал в «Фонтанке» до 2016 года, затем был сотрудником РБК, специальным корреспондентом «Русской службы Би-би-си», выпускал расследования для издания «Проект»*. В 2021 году Захарова внесли в список иноагентов, после чего он заметил за собой слежку и решил уехать из России.

* Андрей Захаров и «Проект» внесены Минюстом в реестр иноагентов.

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