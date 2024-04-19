Силовики пришли с обыском к журналистке «Фонтанки»

Андрей Захаров работал в «Фонтанке» до 2016 года, затем был сотрудником РБК, специальным корреспондентом «Русской службы Би-би-си», выпускал расследования для издания «Проект»*. В 2021 году Захарова внесли в список иноагентов, после чего он заметил за собой слежку и решил уехать из России.