В Петербурге появится комиссия по оценке пабликов муниципальных учреждений

В Петербурге создадут комиссию по оценке пабликов во «ВКонтакте», которые ведут чиновники. Об этом сообщает «Ротонда».
Возглавит комиссию вице-губернатор Борис Пиотровский, в нее также войдут председатель комитета по печати Владимир Рябовол, советница губернатора и глава регионального Центра управления регионом Елена Никитина, пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина и другие чиновники.
Они будут оценивать, насколько эффективно госслужащие ведут паблики школ, поликлиник, муниципалитетов, молодежных центров, культурных учреждений, комитетов и районных администраций.
Члены комиссии будут смотреть на количество лайков, активность подписчиков, оформление и возможность обратной связи. Для оценки этих факторов создали специальную формулу.
По итогам квартала будут составлять рейтинги. Тем, кто по мнению комиссии более эффективно ведет соцсети, будут рекомендовать премировать сотрудников.
Комиссия будет оценивать и паблики муниципалитетов. Глава округа № 72 Павел Швец отметил, что в комиссию при этом не включили ни одного представителя местной власти.