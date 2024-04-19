Зак Снайдер рассказал, что предлагал роль Лекса Лютора Леонардо Ди Каприо

«Мне кажется, в конце концов, он сказал: „Ну не знаю“. Но он очень умело обращался с материалом и с умом подходил к персонажу. У него было много хороших идей. Мне кажется, именно он предложил включить в фильм схватку Супермена с Лигой справедливости», — поделился Снайдер.