Зак Снайдер рассказал, что предлагал роль Лекса Лютора Леонардо Ди Каприо

Создатель фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» Зак Снайдер рассматривал на роль Лекса Лютора Леонардо Ди Каприо. Режиссер рассказал об этом на недавнем подкасте Happy Sad Confused в преддверии выхода второй части своей научно-фантастической саги «Мятежная луна».
«Мне кажется, в конце концов, он сказал: „Ну не знаю“. Но он очень умело обращался с материалом и с умом подходил к персонажу. У него было много хороших идей. Мне кажется, именно он предложил включить в фильм схватку Супермена с Лигой справедливости», — поделился Снайдер.
Кроме того, постановщик признался, что еще одним претендентом на роль был Адам Драйвер, известный по последней трилогии «Звездных войн», «Брачной истории» и «Феррари». В итоге главного протагониста в супергеройской ленте сыграл Джесси Айзенберг («Социальная сеть», «Добро пожаловать в Зомбилэнд»).
В 2022 году о том, что он чуть не получил роль Брюса Уэйна в «Бэтмене против Супермена», рассказал Джош Бролин. В итоге роль досталась Бену Аффлеку. Звезда вестерна «Старикам тут не место» сказал, что предложение было интересным, и отметил, что это было решением Снайдера.
«Честно говоря, это было бы весело. Ну может все-таки сыграю Бэтмена, когда мне будет 80», — пошутил Бролин.
«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» вышел в 2016 году и был разгромлен критиками. Несмотря на это, картина заработала в прокате более 873 млн долларов и попала на 70-е место в списке самых кассовых фильмов всех времен.