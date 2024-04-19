Умер басист стоунер-рок-группы Dead Meadow Стив Килле

Скончался басист и сооснователь американской психоделик-рок-группы Dead Meadow Стив Килле. О смерти музыканта рассказали его коллеги в официальном инстаграме* группы.
«С тяжелейшим сердцем мы сообщаем, что наш брат, одногруппник, потрясающий басист и талантливый художник Стив Килли ушел из жизни вчера в 12 ночи», — написали музыканты.
«Сочинять, записывать и исполнять музыку живьем вместе со Стивом для нас было по-настоящему вдохновляющим все эти 27 лет, с момента когда мы впервые начали играть вместе. У нас нет подходящих слов, чтобы описать масштаб потери», — добавили они.
Коллектив Dead Meadow был основал в 1997 году гитаристом Джейсоном Саймоном, барабанщиком Марком Лафлиным и басистом Стивом Килле. В своем творчестве музыканты объединили звучание стоунер-рока 90-х с психоделической музыкой 60-х, а в песнях нередко затрагивали мотивы из произведений Толкиена и Лавкрафта.
С момента начала карьеры Dead Meadow выпустила 7 студийных альбомов и 2 концертника. Последний полноформатник группы — «Force Form Free» — вышел в 2022 году.
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