Умер басист стоунер-рок-группы Dead Meadow Стив Килле

«Сочинять, записывать и исполнять музыку живьем вместе со Стивом для нас было по-настоящему вдохновляющим все эти 27 лет, с момента когда мы впервые начали играть вместе. У нас нет подходящих слов, чтобы описать масштаб потери», — добавили они.