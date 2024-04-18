Глен Пауэлл флиртует и притворяется наемным убийцей в трейлере фильма «Я не киллер» Линклейтера

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Я не киллер» Ричарда Линклейтера («Куда ты пропала, Бернадетт?», «Отрочество») с Гленом Пауэллом («Кто угодно, кроме тебя», «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»).
Пауэлл сыграл в картине профессора Гэри Джонсона, который стал притворяться наемным убийцей, чтобы помогать полиции раскрывать преступления. В трейлере герой рассказывает о своей работе, а точнее — поиске верного образа наемника.
«Я осознал, что не все представляют себе одного и того же киллера. Каждая спецоперация была перформансом, а каждый арест был словно стоячая овация», — поделился герой.
В ролике он предстает в разных обликах — от угрожающих до максимально нелепых. Знакомые даже сравнивают Гэри с Дэниелом Дэй-Льюисом — трехкратным обладателем премии «Оскар», известным своими перевоплощениями.
Миссии Джонсона, судя по всему, проходили блестяще до определенного момента, пока поддельный наемник не встретил женщину, которая желает сбежать от абьюзивного мужа. Гэри влюбляется в девушку, но та, похоже, оказывается опаснее, чем он предполагал.
Помимо Пауэлла, в картине снялись Адриа Архона, Остин Амелио, Ретта, Санджай Рао, Молли Бернард и Эван Хольцман. Увидеть их на экране можно будет в мае. На Netflix лента выйдет 7 июня.