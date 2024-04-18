Ученые заявили, что наушники с шумоподавлением могут быть вредны для мозга

Ученый Дэвид Макэлпин из австралийского университета Маккуари заявил, что наушники с шумоподавлением могут быть опасны для человеческого мозга. Об этом написало издание Gizmodo.
По словам специалиста, мозг не приспособлен для того, чтобы находиться в тишине. Наушники же заглушают привычный фоновый шум. Это, как считает Макэлпин, может в перспективе отразиться на слухе.
Ученый полагает, что мозг начинает перестраиваться под воздействием шумоподавления — это меняет чувствительность к звуку. В результате мозг может хуже обрабатывать сигналы, которые люди получают без наушников.
«Если у вас нарушен слух, это похоже на изменение кода вашего мощга. Даже если вы можете изменить то, что вы слышите, вы можете не вернуться к тому состоянию мозга, которое было у вас раньше. Это необратимо», — пояснил Макэлпин.
Свои выводы он сделал на основе исследования, во время которого людей помещали в камеру, где отсутствует эхо, то есть в практически беззвучную среду. Испытуемые чувствовали дезориентацию и сталкивались с давлением в ушах и голове. Подобные ощущения знакомы тем, кто использует наушники с шумоподавлением.
«Интенсивный звук вредит вашему слуху, поэтому в некоторых ситуациях наушники с функцией шумоподавления приносят пользу. В то же время фоновый шум — особенности звукового ландшафта — имеют решающее значение для ориентиации в окружающей среде», — заявил Макэлпин.
Исследователь также поделился результатами опыта 2012 года, в котором 17 людей попросили носить беруши в течение недели. У 11 респондентов появился шум в ушах. Впрочем, он исчез вскоре после того, как люди сняли беруши.