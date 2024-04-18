Ева Лонгория и Билли Портер сыграют в мюзикле «Рождественская карма» от автора «Играй, как Бекхэм»

Вчера в 23:50
Фото: evalongoria

Американские актеры Ева Лонгория («Отчаянные домохозяйки») и Билли Портер («Поза», «Золушка»), а также звезда ситкома «Теория большого взрыва» Кунал Найяр снимутся в мюзикле «Рождественская карма». Об этом сообщил Deadline.

Фильм поставит Гуриндер Чадха, известная по картине «Играй, как Бекхэм» с Кирой Найтли. В основу ленты ляжет «Рождественская песнь» британского писателя Чарльза Диккенса. Найяр сыграет главного героя — Скруджа.

В актерский состав проекта также войдут Бой Джордж, Хью Бонневиль, Лео Сатер, Чаритхра Чандран, Пикси Лотт, Дэнни Даер, Билал Хасна, Аллан Кордунер, Трейси-Энн Оберман, Руфус Джонс и Нитин Ганатра. Фильм выйдет в декабре 2025 года.

Чадха сама написала сценарию мюзикла и выступила его продюсером. Музыку к проекту создал солист Take That Гэри Барлоу вместе с Шазнай Льюис и Нитином Савхни. Фильм выпустит компания True Brit Entertainment.

«Точно так же, как я много лет наслаждалась фильмом Фрэнка Капры „Эта прекрасная жизнь“, моя цель в „Рождественской карме“ — создать праздничную классику для нашего времени и будущих поколений», — поделилась Чадха.

Кинематографистка добавила, что счастлива иметь «замечательный разнообразный актерский состав и эклектичную музыкальную команду». «Саундтрек будет потрясающим, на него повлиял госпел, бхангра, рождественские гимны и классические поп-песни. Вы не сможете усидеть на месте», — пообещала режиссер.

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