На Гавайях разберут знаменитую лестницу Хайку из‑за повышенного интереса к ней туристов

Вчера в 23:05
Фото: Chad Greiter/Unsplash

На Гавайях демонтируют знаменитую лестницу Хайку, также известную как «лестница в небеса». Это произойдет из‑за повышенного интереса к ней туристов, сообщил Independent со ссылкой на власти Гонолулу.

На демонтаж объекта уйдет 2,5 млн долларов. По мнению гавайских властей, эта мера помешает людям посещать закрытую территорию вблизи лестницы и повысит общественную безопасность.

Лестника Хайку закрыта для посещения на протяжении уже почти 40 лет, с 1987 года. Тем не менее, она стала неофициальной достопримечательностью островов. К ней часто незаконно пробирались путешественники и блогеры, мечтающие о живописных фото.

Но зона, по которой проходит лестница, опасна. Власти Гавайев неоднократно предупреждали об этом туристов. Те же не прислушались к предупреждениям, из‑за чего чиновники и местные жители решили действовать более радикально.

Дебаты о необходимости разобрать или сохранить «лестницу в небеса» длились в течение долгих лет. Теперь же, наконец, решение о судьбе исторической лестницы приняли. «Это не было спонтанным решением», — подчеркнул мэр Гонолулу Рик Бланжиарди.

Демонтаж лестницы Хайку, как отметил мэр, отражает уважение к людям, которые живут на Гавайях, окружающей их среде и «как будущей, так и прошлой истории культуры общины Хайку».

На разбор лестницы уйдет не менее шести месяцев. Заниматься этим будет компания Nakoa. Работы начнутся с демонтажа устаревшей узкой металлической лестничной конструкции.

Контролировать процесс будет биолог, которому предстоит защищать местную флору и фауну, а также предотвращать любую эрозию. Позднее на месте лестницы высадят растения. Таким образом «отдадут дань историческому значению места».

Впрочем, не все гавайцы согласны с решением избавиться от лестницы Хайку. Группа активистов под названием «Друзья лестницы Хайку» заявила, что снос объекта — «бессмысленная трата денег налогоплательщиков и акт вандализма».

Лестница Хайку появилась в горной местности острова Оаху в 1942 году. Ее построили американские военные ради прокладки коммуникаций. Изначально она была сделана из дерева, но в 1950 году лестницу заменили на металлическую. Лестница состоит из 3922 ступеней, которые поднимаются на высоту 850 метров над уровнем моря.

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