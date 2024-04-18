«Яндекс» регистрирует бренд товаров для взрослых

Этот бренд компания сможет использовать для 25-го, 10-го, 5-го и 3-го классов Международной классификации товаров и услуг. То есть для секс-игрушек, эротического нижнего белья, лубрикантов, препаратов для повышения сексуального возбуждения, средств личной гигиены, косметики и товаров для ароматерапии.
В «Яндексе» подтвердили, что «Лавка» собирается зарегистрировать бренд Hinto и выпускать под ним несколько категорий товаров, но подробностей не раскрыли.
В крупнейшем дистрибьюторе товаров для взрослых «Поставщик счастья» отметили, что спрос на них растет. По словам основателя компании Дмитрия Коробицына, самые активные покупатели таких товаров — 30–45-летние, у них есть потребность в эротических изделиях и финансовая возможность совершать такие покупки.
«Сильных брендов в этой категории почти нет, все делается под СТМ-дистрибьюторов или розничные магазины. Абсолютно логично, что „Яндекс“ создает свой бренд», — добавил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.