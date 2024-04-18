«Яндекс» регистрирует бренд товаров для взрослых

В крупнейшем дистрибьюторе товаров для взрослых «Поставщик счастья» отметили, что спрос на них растет. По словам основателя компании Дмитрия Коробицына, самые активные покупатели таких товаров — 30–45-летние, у них есть потребность в эротических изделиях и финансовая возможность совершать такие покупки.