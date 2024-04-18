Старейший орангутан в мире отпраздновал 63-й день рождения. В подарок ему приготовили фруктовый торт

Сегодня в 22:17
Фото: Книга рекордов Гиннесса

Самый старый орангутан из ныне живущих в неволе — самка по имени Белла — отпраздновала свой 63-й день рождения. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Белле подарили торт из фруктов, риса и творога. Лакомством она поделилась с одним из своих приемных детей — Берани.

Суматранский орангутан Белла родилась приблизительно в 1961 году, а в 1964-м — поймана в дикой природе и с тех пор живет в зоопарке в Гамбурге. По словам сотрудников зоопарка, она находится в отличном состоянии.

Белла стала старейшим из ныне живущих орангутанов в 2021 году после смерти самки суматранского орангутана Инджи, которая жила в зоопарке Орегона. Считалось, что она была на год старше Беллы.

Служители зоопарка описывают Беллу как честную, благоразумную, любопытную, умную, любящую и неагрессивную. За свою жизнь она родила шестерых собственных детей и воспитала четырех приемных (которых не приняли родные матери), за что получила прозвище «супермама».

Теперь, когда у Беллы осталось очень мало зубов, ее любимая еда — манная каша, приправленная пикантным соусом Магги или подсластителем, например медом. Она также любит мягкие фрукты и овощи.

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