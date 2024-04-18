Старейший орангутан в мире отпраздновал 63-й день рождения. В подарок ему приготовили фруктовый торт

Самый старый орангутан из ныне живущих в неволе — самка по имени Белла — отпраздновала свой 63-й день рождения. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Белле подарили торт из фруктов, риса и творога. Лакомством она поделилась с одним из своих приемных детей — Берани.
Суматранский орангутан Белла родилась приблизительно в 1961 году, а в 1964-м — поймана в дикой природе и с тех пор живет в зоопарке в Гамбурге. По словам сотрудников зоопарка, она находится в отличном состоянии.
Белла стала старейшим из ныне живущих орангутанов в 2021 году после смерти самки суматранского орангутана Инджи, которая жила в зоопарке Орегона. Считалось, что она была на год старше Беллы.
Служители зоопарка описывают Беллу как честную, благоразумную, любопытную, умную, любящую и неагрессивную. За свою жизнь она родила шестерых собственных детей и воспитала четырех приемных (которых не приняли родные матери), за что получила прозвище «супермама».
Теперь, когда у Беллы осталось очень мало зубов, ее любимая еда — манная каша, приправленная пикантным соусом Магги или подсластителем, например медом. Она также любит мягкие фрукты и овощи.