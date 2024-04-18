Twitch запустит ленты с видео в духе TikTok

Стриминговый сервис Twitch запустит ленты с подборками видео. Они будут работать по тому же принципу, что и лента TikTok. Об этом сообщили Twitch.
Лент с роликами на Twitch будет две: в одной можно будет посмотреть короткие клипы, а в другой — эфиры. Их тестировали на протяжение более чем года, а в ближайшее время сделают доступными для всех пользователей.
Ленты появятся в приложении сервиса до конца апреля, а в мае их можно будет найти на главной странице проекта. Ленты будут персонифицированными: их содержание подберет алгоритм на основе подписок и интересов зрителя.
Ролики в лентах будут перемежаться с рекламой, но последнюю разрешат пропускать. Кроме того, сервис обещает подсказывать пользователям, насколько активны авторы тех или иных видео — за их публикациями можно будет следить.