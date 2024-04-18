Rambler&Co построил виртуальный город с интересными фактами о жизни россиян

Сегодня в 21:22
Фото: Rambler&Co

Медиахолдинг Rambler&Co запустил интерактивную карту с результатами опросов читателей на самые интересные темы. На виртуальной карте «Медиаполиса» у каждого СМИ холдинга есть свой район. А внутри каждого района — объекты, связанные с темами исследований.

К примеру, на территории делового издания «Секрет Фирмы» можно узнать, сколько россиян спрашивают друг друга о зарплатах (а сколько считают такой вопрос неэтичным). А в зоне спортивного «Чемпионата» указано, какой процент россиян ходит в спортзал.

Чтобы разогнать облака над каждым районом и посмотреть его поближе, нужно несколько раз кликнуть по экрану. Интерактивные элементы внутри обозначены значком «сообщение» — нажав на него, можно узнать интересный факт, подкрепленный релевантным исследованием.

Данные для интерактивной карты взяты из онлайн-опросов, которые читатели проходили на страницах СМИ. По словам директора по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктории Джигкаевой, в 2023 году издания холдинга провели более 100 исследований, чей охват составил свыше 103 млн человек.

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