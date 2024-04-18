Rambler&Co построил виртуальный город с интересными фактами о жизни россиян

К примеру, на территории делового издания «Секрет Фирмы» можно узнать, сколько россиян спрашивают друг друга о зарплатах (а сколько считают такой вопрос неэтичным). А в зоне спортивного «Чемпионата» указано, какой процент россиян ходит в спортзал.