Джош Хартнетт идет на концерт и попадает в западню в трейлере «Ловушки» Шьямалана

На ютуб-канале Warner Bros. Pictures опубликовали трейлер фильма «Ловушка» М.Найта Шьямалана, известного по фильмам «Стук в дверь», «Сплит», «Знаки». Главную роль в картине исполнил Джош Хартнетт («Черный ястреб», «Перл-Харбор»).
Актер сыграл отца девочки-подростка, который отправляется вместе с дочерью на концерт ее любимой поп-певицы. Вскоре мужчина выясняет, что оказался в центре мрачного и жуткого события.
Трейлер демонстрирует теплые отношения между главным героем и его дочерью, а также запечатлевает странный разговор с продавцом мерча. Тот сообщает, что во время концерта полиция намерена арестовать серийного убийцу.
«Я не должен рассказывать. Не сдавай меня. Знаешь Мясника? Этого долбаного психа, который ходит вокруг да около и просто убивает людей? Федералы или кто‑то типа того слышали, что он будет здесь сегодня, так что они устроили ловушку для него», — рассказывает мужчина.
Персонаж Хартнетта затем возвращается к дочери, но думает почему‑то не о ее безопасности, а о секрете, который он сам хранит. Судя по трейлеру, опасным преступником, похищающим людей, окажется заботливый отец.
Роли в фильме сыграли Ариель Донохью, Салека Шьямалан, Хейли Миллс и Элисон Пилл. Шьямалан выступил сценаристом, режиссером и продюсером картины. Среди других продюсеров — Ашвин Райан, Марк Бинсток и Стивен Шнайдер.
Оператором проекта стал Сайомбху Мукдипром («Назови меня своим именем»). Художником-постановщиком стала Дебби ДеВилла, режиссером монтажа — Ноэми Присверк, композитором — Хердис Стефансдоттир («Стук в дверь»).
Премьера «Ловушки» состоится в кинотеатрах по всему миру 1 августа. Дистрибьютором ленты выступит Warner Bros. Pictures.