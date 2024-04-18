Джош Хартнетт идет на концерт и попадает в западню в трейлере «Ловушки» Шьямалана

«Я не должен рассказывать. Не сдавай меня. Знаешь Мясника? Этого долбаного психа, который ходит вокруг да около и просто убивает людей? Федералы или кто‑то типа того слышали, что он будет здесь сегодня, так что они устроили ловушку для него», — рассказывает мужчина.