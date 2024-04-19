«В этом году „Афише“ исполняется 25 лет, а Пикнику „Афиши“ — 20. Последние три года новая команда медиаплатформы работала над улучшением сервиса, редизайном продуктов и теперь, наконец, счастлива объявить нашей аудитории даты Пикника „Афиши“ в 2024 году. Это долгожданная встреча единомышленников и возможность посмотреть на современную культуру во всех ее проявлениях», — отметил гендиректор «Афиши» Илья Альтшулер.