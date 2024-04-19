3 и 4 августа фестиваль отметит 20-летие на московском стадионе «Лужники», где в 2004 году началась его история. 10 и 11 августа Пикник дебютирует в Петербурге — на Елагином острове в ЦПКиО им. С.М. Кирова.
В лайнапе будут как легенды фестиваля, так и новые и будущие звезды русскоязычной сцены. Их имена мы пока держим в секрете, но совсем скоро расскажем в сервисе «Афиша» и на сайте «Афиша Daily».
Фестиваль сохранит концепцию «города в городе» — не нужно никуда выходить, чтобы везде побывать и все увидеть. Детская зона позволит сходить на Пикник всей семьей.
«В этом году „Афише“ исполняется 25 лет, а Пикнику „Афиши“ — 20. Последние три года новая команда медиаплатформы работала над улучшением сервиса, редизайном продуктов и теперь, наконец, счастлива объявить нашей аудитории даты Пикника „Афиши“ в 2024 году. Это долгожданная встреча единомышленников и возможность посмотреть на современную культуру во всех ее проявлениях», — отметил гендиректор «Афиши» Илья Альтшулер.
Пикник «Афиши» — один из крупнейших московских музыкальных фестивалей на открытом воздухе. Ежегодно его посещали около 60 тыс. человек. Предыдущий Пикник прошел 3 августа 2019 года в Коломенском (тут можно посмотреть, как это было). Выступали The Cure, Mura Masa, Pusha-T, Баста, T-Fest, Matrang, Антоха МС, «СБПЧ» и еще десятки артистов.