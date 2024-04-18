Зарплата самой популярной баскетболистки США оказалась в 160 раз меньше, чем у игроков-мужчин

Кларк получит за свои первые четыре года в лиге около 338 тыс. долларов, в то время как новичок NBA Виктор Вембаньяма — более 55 млн долларов. Это притом что Кларк привлекала рекордную для женского студенческого баскетбола аудиторию и билеты на финал с ее участием стоили дороже, чем на аналогичный матч мужских команд.