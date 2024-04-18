Зарплата самой популярной баскетболистки США оказалась в 160 раз меньше, чем у игроков-мужчин

Зарплата американской баскетболистки Кейтлин Кларк, которую считают звездой WNBA и самой популярной спортсменкой в своем виде в США, оказалась в 160 раз меньше, чем у игроков-мужчин из NBA. Это вызвало скандал, сообщил CBS.
Кларк получит за свои первые четыре года в лиге около 338 тыс. долларов, в то время как новичок NBA Виктор Вембаньяма — более 55 млн долларов. Это притом что Кларк привлекала рекордную для женского студенческого баскетбола аудиторию и билеты на финал с ее участием стоили дороже, чем на аналогичный матч мужских команд.
В СМИ отмечают, что годовая зарплата Кларк будет ниже самой низкой зарплаты в NBA за 2023 год, причем существенно. За год Кейтлин заработает чуть более 76 тыс. долларов. Минимальная зарплата игрока NBA составит свыше 1 млн.
Общий доход баскетболистки, впрочем, будет значительно больше за счет рекламных контрактов. Тем не менее, различия в официальных зарплатах женщин и мужчин в баскетболе возмутили американскую общественность. На эту тему высказался даже президент США Джо Байден.
«Настало время дать нашим дочерям те же возможности, что есть у наших сыновей, и гарантировать, что женщинам будут платить столько, сколько они заслуживают», — заявил глава страны.
Он отметил, что «женщины в спорте продолжают расширять границы и вдохновлять». Однако им «не платят справедливую долю», считает Байден.
Эта ситуация вынуждает ярких американских спортсменок выступать за зарубежные клубы в межсезонье. В частности, из‑за низких зарплат в России играла баскетболистка Бриттани Грайнер. «Многие из нас едут туда, чтобы заработать», — говорила она.