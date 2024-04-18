В России запустилась «Антология кинотанца» с фильмами, статьями и интервью культовых хореографов

Подробнее о явлении кинотанца расскажую аналитические статьи театрального и балетного критика Айсылу Кадыровой «Краткая история современного танца» о главных именах женщин-хореографов, философа танца и антрополога Ирины Сироткиной «Кинемология и хореология: науки о движении и танце» — о появлении науки о движениях; разбору истории взаимосвязей кино и балета автора и руководителя проекта, режиссера кино Дины Верютиной, но и не только они.