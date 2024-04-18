В России запустилась «Антология кинотанца» с фильмами, статьями и интервью культовых хореографов

Авторы «Антологии российского кинотанца» объявили о запуске проекта. Они представили платформу с фильмами, статьями и интервью Александра Могилева, Антона Адасинского и других культовых хореографов.
Понятие «кинотанец» характеризует направление на стыке танца и кино, который возник на арт-сцене в 1990-е годы. Проект знакомит зрителей с теорией жанра, историей его развития, ключевыми персонами и работами, причем делает это от лица художников, режиссёров, хореографов, перформеров, исследователей и продюсеров, непосредственно занимавшихся этим явлением. По замыслу создателей, площадка должна популяризовать жанр у широкого круга зрителей.
Анастасия Волошина, «Соль и вода», 2022 год
Режиссер Тимофей Жалнин и хореограф Елена Кузьмина, «Aquarius», 2018 год
Василий Житлов, Майя Селезнева, «Let’s call it», 2022 год
Алексей Рукинов, «Vulnerable», 2022 год
Сейчас в «Антологии» можно посмотреть танц-картины постановщиков разных лет: «Новый Икар» режиссера Эдуарда Шелганова; «10 выдохов» Александра Андрияшкина, Романа Корниенко, Александры Ельчаниновой, Марии Шарафутдиновой; «Triptix» Веры Атлантовой и Анастасии Кадрулевой; «45°» Ольги Цветковой; «Aquarius» Тимофея Жалнина и Елены Кузьминой; «Почва» Рустама Нерустама (идея Ярослава Францева); «Vulnerable» Алексея Рукинова, Ирины Кононовой; «Мое место» Ольги Крамской (хореография Арины Садзик); «Соль-вода» Анастасии Волошиной; «Let’s call it» Василия Житлова и Майи Селезневой и другие фильмы.
Кроме этого, на сайте представлены статьи об истории кинотанца и современного танца в России последних 30 лет. Материалы объяснят появление феномена в 1980-х — начале 1990-х годов в проектах DEREVO (Авангардный театр) Антона Адасинского и Инженерном театре AXE, представят петербургский фестиваль «Кинотанец», проект медиа-художника Виктории Илюшкиной и куратора Олеси Туркиной «Видеоформа», картину «Слепок» и многое другое.
Подробнее о явлении кинотанца расскажую аналитические статьи театрального и балетного критика Айсылу Кадыровой «Краткая история современного танца» о главных именах женщин-хореографов, философа танца и антрополога Ирины Сироткиной «Кинемология и хореология: науки о движении и танце» — о появлении науки о движениях; разбору истории взаимосвязей кино и балета автора и руководителя проекта, режиссера кино Дины Верютиной, но и не только они.
Алла Ковган
Александр Могилев
Ольга Цветкова