Вышел трейлер первого фильма, созданного с помощью нейросетей. Выглядит жутко!

Сегодня в 17:14
Фото: TCL/YouTube

Китайская компания по производству бытовой электроники TCL анонсировала первый фильм, созданный при помощи нейросетей. Это короткометражная романтическая комедия под названием «Следующая остановка Париж».

В сети уже доступен первый трейлер картины, в котором видны распространенные ошибки нейросетей. Лица выглядят пугающе и нереалистично (особенно когда дело доходит до мимики), а пейзажи искажены. Под трейлером, у которого 117 тыс. просмотров, отключены комментарии.

«Следующая остановка Париж» расскажет о девушке, которую бросил парень на ее собственной свадьбе. Она решает поехать на медовый месяц в Париж одна и встречает в поезде загадочного незнакомца. Их история любви расцветает, когда они вместе исследуют «город огней», говорится в синопсисе.

По мнению издания Tom’s Hardware, фильм — скорее маркетинговый ход, чем серьезный релиз. В TCL пообещали, что в ходе работы качество картины улучшат.

Премьера романтической комедии ожидается летом 2024 года. Ее покажут на стриминговом сервисе TCLtv+, об открытии которого компания объявила вместе с анонсом «Следующей остановки Париж».

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