Вышел трейлер первого фильма, созданного с помощью нейросетей. Выглядит жутко!

В сети уже доступен первый трейлер картины, в котором видны распространенные ошибки нейросетей. Лица выглядят пугающе и нереалистично (особенно когда дело доходит до мимики), а пейзажи искажены. Под трейлером, у которого 117 тыс. просмотров, отключены комментарии.