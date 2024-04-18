В Торонто арестовали грабителей, совершивших крупнейшую кражу золота в истории Канады

Полиция Торонто задержала 6 человек, которых подозревают в совершении крупнейшей кражи золота в истории Канады. Об этом рассказал The Guardian.
Преступники похитили из местного аэропорта 6600 золотых слитков стоимостью 21 млн канадских долларов (15,2 млн долларов США), а также 2,7 млн канадских долларов наличными (1,9 долларов США).
В 2023 году преступники приехали в аэропорт на грузовике и смогли спокойно погрузить золотые слитки, прибывшие из Цюриха, а затем скрыться, предъявив фальшивую накладную на вывоз морепродуктов, которую использовали за день до этого.
Украденное золото затем расплавили и продали, а деньги, по версии следствия, грабители потратили на покупку оружия. В полиции шутят, что эта история похожа на «сюжет сериала Netflix».
Пятерых подозреваемых арестовали в Канаде, еще одного — в США. Среди задержанных оказался сотрудник авиакомпании Air Canada и водитель грузовика, у которого обнаружили 65 видов огнестрельного оружия. Еще трое предполагаемых участников ограбления все еще находятся в розыске.
Правоохранителям удалось вернуть лишь часть из 419 килограммов украденного золота. В частности — 6 браслетов общей стоимостью в 90 тыс. канадских долларов.