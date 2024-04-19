В 22.00 по Москве начнется трансляция матча, который будут комментировать Владимир Стогниенко и Артем Борисов. В прямом включении с «Сантьяго Бернабеу» они поделятся эмоциями от игры и впечатлениями от арены после реконструкции, а в московской студии Владислав Прусов и Александр Григорян разберут тактику «Реала» и «Барселоны».