21 апреля, в день мачта «Реал Мадрид» — «Барселона», в студию Okko в Мадриде придет легендарный аргентинский футболист Хавьер Савиола, успевший поиграть за обе команды. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Трансляция, посвященная Эль-Классико, начнется в 21.00 по московскому времени — за час до старта матча. Савиола вместе с Романом Гутцайтом вспомнит лучшие эпизоды культового противостояния «Реала» и «Барселоны», расскажет о времени, когда играл за эти клубы.
Савиола поделится историями об одноклубниках, которые связали жизни с испанскими командами, — о Хави, тренирующем «Барселону», Деку, спортивном директоре «Каталонцев», Рафаэле Маркесе и Рауле, воспитывающих молодежные команды «Барсы» и «Реала».
В 22.00 по Москве начнется трансляция матча, который будут комментировать Владимир Стогниенко и Артем Борисов. В прямом включении с «Сантьяго Бернабеу» они поделятся эмоциями от игры и впечатлениями от арены после реконструкции, а в московской студии Владислав Прусов и Александр Григорян разберут тактику «Реала» и «Барселоны».
После завершения матча Владимир Стогниенко присоединится к Хавьеру Савиоле и Роману Гутцайту, чтобы обсудить игру и интервью футболистов, а также проанализировать перспективы чемпионской гонки.
На ютуб-канале и в группе «Okko Спорт» во «ВКонтакте» за 20 минут до стартового свистка стартует стрим, на котором известные болельщики «Реала» и «Барселоны» с Денисом Алхазовым в роли арбитра будут смотреть матч, параллельно играя в настольную игру по мотивам Эль-Класико и предлагая подписки новым пользователям.
«Эль-Класико еще никто не показывал настолько интересно. Хавьер Савиола в студии в Мадриде, прямые включения с „Сантьяго Бернабеу“, эксперты в Москве, стрим на YT и ВК и, конечно, роскошный футбол — мы очень хотим, чтобы каждый зритель мог найти собственную причину посмотреть Эль-Класико 21 апреля вместе с Okko», — отметил шеф-редактор спортивной редакции Okko Владимир Стогниенко.
Посмотреть трансляцию можно в Okko бесплатно за регистрацию, а также в соцсетях «Okko Спорт».
Посетители Okko Pubs в этот раз смогут не только посмотреть эксклюзивную трансляцию Эль-Класико, но и получат возможность попробовать эль «Класико» на вкус. В серии представлены два вида эля, символизирующих две команды: сливочный для болельщиков «Реала» и гранатовый — для поддерживающих «Барселону».